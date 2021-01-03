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Россиянам назвали три способа оформить пенсию из дома 

News.ru и ещё 14 1 час назад
Названы три способа оформить пенсию из дома
Фото: globallookpress.com
Россияне в связи с пандемией коронавируса могут оформить пенсию не выходя из дома. Упрощённый порядок оформления будет действовать до конца 2021 года.
Подать заявление о назначении пенсии можно через портал «Госуслуги». Для этого понадобится в электронной форме указать свои данные, номер паспорта, СНИЛС, отметить, работаете ли вы и есть ли у вас на иждивении несовершеннолетние члены семьи. Также претендент должен указать, есть ли у него право на получение льготной пенсии, например назначаемой военным, пишет «Парламентская газета».
Пенсию можно оформить через личный кабинет на сайте ПФР. Список документов тот же.
Третий способ — связаться по телефону со специалистами Пенсионного фонда, если нет возможности воспользоваться электронным заявлением. Специалисты получают согласие и сами оформляют все документы. Важно знать, что при этом по телефону не уточняются номер СНИЛС, данные банковской карты или пароль от личного кабинета.
По-прежнему остаётся в силе способ оформления пенсии при личном обращении. Но для продления пенсии этого делать не нужно, оно происходит автоматически для определённых категорий получателей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне старше 45 лет с нынешнего года начнут получать уведомления о размере будущей пенсии. Уведомления будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» три раза в год.
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Комментарии
Личный счет , Парламентская газета
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