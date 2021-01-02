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Юрист рассказала, что делать с найденными на улице деньгами 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Юрист рассказала, что делать с найденными на улице деньгами
Фото: depositphotos.com
Найденные на улице или в транспорте деньги не стоит класть в карман, о находке нужно заявить в полицию или водителю. Об этом заявила «Прайм» старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.
Юрист напомнила, что у денег есть владелец, и, возможно, он их уже ищет, просматривая вместе с сотрудниками полиции камеры видеонаблюдения.
Пшеничникова посоветовала обратиться в правоохранительных органы, если деньги были обнаружены на улице. Если же такая находка была сделана в транспорте, то о ней нужно оповестить машиниста, водителя или представителя перевозчика, пояснила она.

«По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать «свою» находку. Отсчет этого срока начинается со дня, когда зарегистрировано ваше обращение в полицию», — отметила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия».

«Рамблер» писал, что ранее сотрудницу МИД обвинили в хищении миллиона долларов, который прислали из посольства России в Иране. При этом, по данным РЕН ТВ, женщина заявила, что в коробке с деньгами были «куклы», потому что отправитель изначально подменил купюры.
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Комментарии
Личный счет , Наталия Пшеничникова , МИД , РЕН ТВ
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