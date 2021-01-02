Юрист рассказала, что делать с найденными на улице деньгами 

Найденные на улице или в транспорте деньги не стоит класть в карман, о находке нужно заявить в полицию или водителю. Об этом заявила «Прайм» старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова

Юрист напомнила, что у денег есть владелец, и, возможно, он их уже ищет, просматривая вместе с сотрудниками полиции камеры видеонаблюдения.

Пшеничникова посоветовала обратиться в правоохранительных органы, если деньги были обнаружены на улице. Если же такая находка была сделана в транспорте, то о ней нужно оповестить машиниста, водителя или представителя перевозчика, пояснила она.

«По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать «свою» находку. Отсчет этого срока начинается со дня, когда зарегистрировано ваше обращение в полицию», — отметила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия».