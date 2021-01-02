Россиянам старше 45 лет расскажут о будущей пенсии 

Пенсионный фонд с этого года начнет рассылать всем гражданам России старше 45 лет автоматические уведомления о размере будущих пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета».

В пресс-службе министерства труда и социальной защиты уточнили, что уведомления ПФР будут приходить через портал gosuslugi.ru раз в три года. В них будет содержаться информация о том, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии, а также указаны параметры, необходимые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно. К этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — пояснили в ведомстве.

При этом, получив уведомление о будущей пенсии в 45 лет, граждане России имеют еще достаточно времени для того, чтобы повысить свою пенсию, если она их не устроит, пояснили в пресс-службе.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем. Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы», — уверен заместитель министра труда и социальной защиты статс-секретарь Андрей Пудов.

Как сообщал «Рамблер», в 2021 году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, и в среднем они вырастут на тысячу рублей. По подсчетам ПФР, получать проиндексированные пенсии будут примерно 36 миллионов россиян.

При этом, согласно статистике Федеральной службы судебных приставов, в России больше миллиона пенсионеров — должники по различным кредитам, чаще всего потребительским. Обычно деньги занимаются «на жизнь», то есть продукты питания и одежду, либо на лечение.

Ранее глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис объяснил слишком маленькие пенсии россиян их неофициальной работой в 90-х годах. Аналитик отметил, что около 15 миллионов россиян (включая самозанятых) и сейчас работают «в серую», не платя страховые взносы или делая это по минимуму.