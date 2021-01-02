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Москва стала лидером по количеству выигрышей в новогоднюю лотерею 

Прайм 2 часа назад
Москва стала лидером по количеству выигрышей в новогоднюю лотерею
Фото: РИА Новости
Больше ста москвичей стали миллионерами после новогоднего розыгрыша лотереи "Русское лото", где было разыграно 2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото".
Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января, в рамках розыгрыша новогоднего тиража "Русского лото" появился 581 новый миллионер.

"Москва — 113 лотерейных миллионеров, Санкт-Петербург — 45, Республика Башкортостан — 22, Краснодарский край — 21, Московская область — 15, Свердловская область — 15, Ханты-Мансийский автономный округ — 14", — рассказали агентству в компании.

По данным "Столото", еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону рублей. Каждый из них в итоге стал обладателем более 706 тысяч рублей.
В России за день появился 581 миллионер благодаря "Столото"
Данный вариант распределения призового фонда — 1 тысяча призов по миллиону рублей — выиграл во всенародном голосовании, которое проводилось с 19 октября по 30 декабря.
В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.
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