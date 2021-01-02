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Эксперты спрогнозировали изменение цен в 2021 году 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Эксперты спрогнозировали изменение цен в 2021 году
Фото: РИА Новости
По итогам 2021 года темпы роста цен в России составят 3,6%. Такой консенсус-прогноз РИА Новости составило на основе опроса аналитиков.
«Рамблер» писал, что в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара — на 25%. По данным Центробанка России, ослабления курса национальной валюты сказалось на инфляции, увеличив ее на 1 процентный пункт. При этом регулятор отметил, что этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%.
При этом основной вклад в ускорение инфляции начали вносить цены на продукты. В ситуацию были вынуждены вмешаться власти России и заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар и ввести квоты на экспорт зерновых культур.
По данным экспертов, в первые месяцы нового года инфляция продолжит ускоряться. На нее будут влиять как прошлогоднее ослабление рубля, так и традиционное увеличения акцизов на табачную и алкогольную продукцию, и рост стоимости поездок в общественном транспорте.

«Январскую инфляцию мы видим на уровне 5-5,2% в годовом выражении. С апреля инфляция при прочих равных будет вновь близка к 4,3%, а к концу 2021 года упадет ближе к 3,4-3,6%», — пояснил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, в 2021 году внимание властей сместится от поддержки спроса к стороне предложения, что повлечет более ощутимые дезинфляционные риски.
Эксперты также отмечают, что на сдерживание цен и снижение инфляции будут влиять: слабый потребительский спрос, падение реальных доходов и готовность населения отказаться от некоторых привычных товаров и услуг в пользу вложений в ценные бумаги, карантинные ограничения и укрепление рубля.
Видео дня. Влияние ослабления рубля на рост инфляции будет исчерпано
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Куликов , РИА Новости
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