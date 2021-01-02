Немцы благодаря пандемии накопили €400 млрд

Жители Германии в минувшем 2020 году сэкономили на повседневных тратах €393 млрд Это связано с тем, что в период пандемии коронавируса они вынужденно стали более рачительными.

Эксперты объясняют это тем, что люди боялись потерять работу и не позволяли себе привычные обыденные траты, передаёт DPА. Кроме того, сказались закрытие ресторанов, досуговых центров и запрет на путешествия.

По словам немецких экономистов, в среднем каждая семья из €100 откладывала в копилку €16—17. Население Германии при этом составляет около 83 млн человек.