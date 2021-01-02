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Жители Германии благодаря пандемии накопили почти €400 млрд 

News.ru 2 часа назад
Немцы благодаря пандемии накопили €400 млрд
Фото: Reuters
Жители Германии в минувшем 2020 году сэкономили на повседневных тратах €393 млрд Это связано с тем, что в период пандемии коронавируса они вынужденно стали более рачительными.
Эксперты объясняют это тем, что люди боялись потерять работу и не позволяли себе привычные обыденные траты, передаёт DPА. Кроме того, сказались закрытие ресторанов, досуговых центров и запрет на путешествия.
По словам немецких экономистов, в среднем каждая семья из €100 откладывала в копилку €16—17. Население Германии при этом составляет около 83 млн человек.
До 10 января в Германии действует жёсткий локдаун из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции. Не работают все учреждения кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных лавок, аптек, банков, газетных киосков, отделений почты, медучреждений. Школьники находятся на каникулах или на дистанционном обучении.
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