Вероятную пенсию Деда Мороза оценили в 10 221 рубль

Забавной информацией поделилось издание «Подъём». Партия пенсионеров подсчитала, какие выплаты от российского государства мог бы получать Дедушка Мороз. Итог получился непраздничный. Не хватит, скорее всего, ни на оплату ЖКХ за ледяную избушку, ни на прокорм оленей из упряжки. О новой шубке для Снегурочки и речи быть не может.
«Удивительное событие произошло в Свердловской области. К нам в партию пришёл Дед Мороз и попросил нас помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчётам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз — работающий пенсионер», — сообщается на страничке партии в Фейсбуке.
Как ранее писал «Рамблер», Деды Морозы и Снегурочки нередко оказываются в отделении полиции в новогодние праздники. Переодетых в сказочных героев артистов часто приглашают на празднование Нового года в рестораны и кафе, куда после приходится вызывать правоохранителей из-за устроенного дебоша. В прошлом году в отделение полиции увезли 11 Дедов Морозов, 4 Снегурочки и две Крысы.