Вероятную пенсию Деда Мороза оценили в 10 221 рубль

«Удивительное событие произошло в Свердловской области. К нам в партию пришёл Дед Мороз и попросил нас помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчётам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз — работающий пенсионер», — сообщается на страничке партии в Фейсбуке.