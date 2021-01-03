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Финансист рассказал, как с выгодой менять валюту 

News.ru и ещё 1 43 минуты назад
Раскрыт способ поменять валюту с наибольшей выгодой
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что покупка валюты с максимальной выгодой возможна, если придерживаться нескольких правил. По его словам, необходимо отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы уметь прогнозировать поведение рубля.
Возможность манёвра появляется, когда обретается умение предугадывать, в какую сторону двинется рубль, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ. Опять же, помогают знания. Так, к концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, поскольку наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортёров, подчеркнул Иванов.
Он посоветовал никогда не приобретать валюту на всю имеющуюся сумму. Если внезапно потребуются деньги, то её придётся продавать и, возможно, по невыгодному курсу, предупредил эксперт.
Иванов считает, что постоянно и по-крупному покупать валюту следует на бирже. Там существует возможность приобрести её по максимально выгодному курсу. Для маленьких объёмов подойдёт поход в банк.
Ранее NEWS.ru сообщал, что размещение рублёвых средств на банковских вкладах станет выгодным, когда вырастут ставки, заявил Дмитрий Иванов. По его словам, в настоящее время они снизились до 4,2%, что ниже инфляции, которая достигла отметки 4,5%. Эксперт отметил, что на отечественной валюте можно заработать, используя депозиты и колебания её курса.
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Комментарии 1
Личный счет , Дмитрий Иванов
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