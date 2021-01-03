Финансист дал совет, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Финансист рассказал, какие правила необходимо соблюдать, чтобы покупать валюту с максимальной выгодой.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов считает, что надо отслеживать тенденции и динамику курсов, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля. Его цитирует агентство «Прайм».

«Всегда есть возможность отката — валюта постоянно растет или снижается в зависимости от разных обстоятельств», — рассказал Иванов.

По его словам, нельзя поддаваться панике и бежать в обменники с толпами граждан.

Стоит приучить себя к регулярной покупке валюты — примерно раз в месяц или чаще. К концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров.

По словам Иванова, не нужно никогда приобретать доллары и евро на всю имеющуюся сумму — если потребуются деньги, валюту придется продать, что принесет потери.

Эксперт также посоветовал покупать большие объемы валюты на бирже, а небольшие покупки совершать в банках.