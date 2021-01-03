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Финансист раскрыл правила выгодного обмена валюты 

Майк Габриелян 47 минут назад
Финансист дал совет, как поменять валюту с наибольшей выгодой
Фото: РИА Новости
Финансист рассказал, какие правила необходимо соблюдать, чтобы покупать валюту с максимальной выгодой.
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов считает, что надо отслеживать тенденции и динамику курсов, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля. Его цитирует агентство «Прайм».

«Всегда есть возможность отката — валюта постоянно растет или снижается в зависимости от разных обстоятельств», — рассказал Иванов.

По его словам, нельзя поддаваться панике и бежать в обменники с толпами граждан.
Стоит приучить себя к регулярной покупке валюты — примерно раз в месяц или чаще. К концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров.
По словам Иванова, не нужно никогда приобретать доллары и евро на всю имеющуюся сумму — если потребуются деньги, валюту придется продать, что принесет потери.
Эксперт также посоветовал покупать большие объемы валюты на бирже, а небольшие покупки совершать в банках.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты не исключили падение российской валюты до 80 рублей.
Видео дня. Влияние ослабления рубля на рост инфляции будет исчерпано
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Личный счет , Дмитрий Иванов
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