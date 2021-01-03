Ветераны ВОВ получат выплату ко Дню Победы в 2021 году

В 2021 году пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, передает PRIMPRESS.

«Получить по 10 тысяч рублей смогут ветераны Великой Отечественной войны. Это будут граждане России, которые проживают в нашей стране, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ..», — сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что выплата предназначена не только участникам боевых действий, но и журналистам, работавшим на передовой, участникам операций по ликвидации националистического подполья в 1944—1951 годах и другим лицам.

Деньги будет начислены в апреле 2021 года.