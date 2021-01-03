Пандемия коронавируса оказала разрушительное влияние на всю мировую экономику, но отдельные активы тем не менее показали значительный рост стоимости и позволили инвесторам кратно преумножить свой капитал. "Газета.Ru" вместе с экспертами выяснила, на чем можно было заработать в прошлом году.

Ценные бумаги компаний

Акции отдельных компаний на фондовом рынке в прошлом году показали очень значительный рост даже во время пандемии, причем как на Западе, так и в России.

Если говорить о западных компаниях, то очевидным рекордсменом года стал производитель электромобилей Tesla, чьи ценные бумаги подорожали почти в 6,5 раза. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов сказал, что основным драйвером для удорожания акций Tesla стало то, что в этом году компания нарастила производство электромобилей, но это еще не все.

«В конце августа в акциях был проведен сплит 5 к 1, что сделало их более доступными. Компания показывала прибыль последние 5 кварталов подряд. Более того, акции Tesla включили в индекс S&P 500, что поддерживает котировки в последнее время», — пояснил эксперт.

На втором месте оказалась NVIDIA, подорожавшая на 125% за год. Один из крупнейших производителей видеокарт в этом году продемонстрировал свою силу во время распространения коронавируса. Два ключевых направления для компании — игры и дата-центры, и эти сегменты в этом году показали высокий спрос благодаря пандемии, что способствовало улучшению финансовых результатов и поддержке со стороны инвесторов.

Третье место занял платежный сервис PayPal , чьи акции взлетели в цене на 113%. Павел Гаврилов отметил, что это случилось не только благодаря выросшей потребности в онлайн-платежах, но еще и потому что компания начала заниматься криптовалютой, что тоже получило значительную поддержку инвесторов.

Если говорить о менее крупных компаниях, доходности получились еще выше. Например, биофармацевтические компании Novavax и Vaxart, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса. В этом году их акции выросли на 2929% и 2040% соответственно. Другим примером можно назвать компанию по производству электромобилей NIO, в этом году акции подорожали более чем на 1000%, так как Tesla запустила гонку в этом направлении.

Что касается российского фондового рынка, одним из лидеров стали акции TCS Group, прибавившие за год 87%. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, ключевой причиной роста бумаг видится продолжающееся развитие бизнеса. По итогам 9 месяцев 2020-го группа нарастила чистую прибыль на 27%, несмотря на негативное влияние пандемии. Помимо банковского сегмента TCS Group успешно развивает брокерское направление — оно стремительно росло в 2020-м на фоне снижения процентных ставок и масштабного притока частных инвесторов на биржу.

Еще одним лидером 2020 года стали акции АФК «Система» , выросшие на 89%. Самым важным драйвером стало успешное IPO Ozon, в котором холдинг контролирует 33% акций.

«Благодаря выходу на биржу онлайн-ритейлера по высокой цене доля АФК «Система» была переоценена рынком, что привело к росту котировок акций. Кроме того, за прошедший год корпорация заметно снизила долговую нагрузку, что также позитивно для стоимости бумаг», — сказал Дмитрий Пучкарев.

Еще одна безусловная «звезда» российского фондового рынка в прошлом году — «Яндекс» , чьи акции подорожали за год на 91%. Важным фактором подъема котировок стал рост интереса к IT-компаниям, которые не только мало подвержены негативному влиянию COVID-19, но даже в какой-то степени в сложившихся условиях получили стимул к росту. Также значимый момент в кейсе «Яндекса» — включение в индекс MSCI, что обеспечило дополнительный спрос на акции.

Из наиболее ликвидных бумаг лидером стали акции добытчика драгоценных металлов «Полюс» — его ценные бумаги подорожали на 115% из-за сильного роста спроса и цен на золото во время пандемии.

«Полюс» отличается рекордными показателями рентабельности относительно наиболее крупных мировых конкурентов, поэтому именно эта компания стала ключевым бенефициаром подъема цен на золото», — подчеркнул Пучкарев из «БКС Мир инвестиций».

Криптовалюта

Одну из самых стремительных историй роста 2020 года написала главная мировая криптовалюта биткоин. Он начал год от уровней вблизи $7 тыс. за монету и к концу года торговался у отметки $28 тыс. за штуку.

«В настоящий отрыв биткоин пошел в октябре, когда NASDAQ продолжал бороться за восстановление к максимумам, а криптовалюте удалось пробиться выше локальных максимумов вблизи $12500. Именно с того момента ралли биткоина стало отделяться от остального рынка все больше и больше», — напомнил сооснователь Exante Анатолий Князев.

Эксперт объяснил, что основным драйвером стали инвестиции институционалов — буквально не проходило ни дня, чтобы какой-то криптовалютный фонд не сообщал о покупке биткоина. Некоторые компании даже размещали публичный долг на его приобретение.

В результате ограниченное предложение на фоне значительного спроса сформировало мощную базу для роста цены в долгосрочной перспективе вплоть до $100 тыс., уверен Анатолий Князев.

Просто валюта

На фоне пандемического кризиса рубль значительно ослаб к мировым валютам, однако «чемпионом» по росту стал отнюдь не привычный для россиян американский доллар.

В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отметил, что больше всего за год к рублю подорожала шведская крона, которая, помимо этого, заняла лидирующие позиции и среди мировых резервных валют.

«Как и все прочие скандинавские кроны (датская и норвежская в том числе) пользовались в этом году особым спросом у инвесторов на фоне того, что северные страны оказались в стороне от эпицентра пандемии, — обратил внимание аналитик. —

В совокупности с растущими ставками (Швеция ее поднимала, в отличие от других стран) это привело к взлету кроны на 35% против рубля за год».

Второе место заняла главная альтернатива доллару США — евро. Денежная единица ЕС за год стала дороже к доллару на 8,9%, что не является лучшим результатом из всех резервных валют, однако в паре с рублем прирост составил внушительные 30%. Для сравнения, американский доллар за то же время принес только 19%.

Старейшая резервная валюта после британского фунта — швейцарский франк — расположилась на третьем месте, подорожав на 10% к доллару и на 29% к рублю. В этом году франк стал одним из основных убежищ для инвесторов на фоне слабеющего доллара, который дешевел в связи с ростом денежной массы в США.

Австралийский доллар идет от франка с незначительным отрывом в доли процента. Ему удалось обыграть в этом году доллар США на 9% и прибавить к рублю те же 29%. Причина феноменального роста австралийца, по словам Валерия Емельянова, — географическая близость к Китаю, который избежал рецессии и закупал сырье на южном континенте в рекордных объемах. Также валюте Австралии помог скачок цен на металлы во второй половине года, связанный с карантинами и дефицитом сырья.

Драгоценные металлы

Прошлый год стал крайне успешным и для драгоценных металлов. В лидерах оказалось серебро, подорожавшее за год на 42%. Золото тоже показало довольно высокую доходность, хоть и не такую значительную — 23%.

В беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в России всплеск интереса к драгоценным металлам пришелся на середину лета — после отмены режима самоизоляции.

«Этот всплеск интереса совпал с резким ростом цен на драгоценные металлы. Частные инвесторы ринулись скупать монеты, ситуация напоминала кризисы 2008 и 2014 годов, когда на рынке все активно вкладывались в защитные активы», — отметила Анна Бодрова.