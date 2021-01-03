Тренд на снижение ставок по депозитам продолжится

Ставки по вкладам в России в начале года немного снизятся. Но если отток средств населения продолжится, банкам придется повысить стоимость их привлечения. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Мы не ожидаем какого-то устойчивого тренда на снижение в течение года с учетом снижения интереса вкладчиков к традиционным инструментам сбережений», — отметил эксперт Михаил Доронкин.

Аналитики говорят, что доходность вкладов будет зависеть от ключевой ставки, а вероятность ее сохранения в первом полугодии 2021 года высока. Поэтому ждать роста не стоит.

Динамика ставок по вкладам будет в значительной мере зависеть от того, как активно люди продолжат выводить средства с розничных счетов. Так считает эксперт Валерий Пивень . По его словам, если отток продолжится, "банкам придется повысить стоимость привлечения.