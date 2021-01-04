Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0020
15.12
1.2161
21.12
13.12

Эксперты рассказали, что будет с вкладами и кредитами в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Темпы ипотечного кредитования в России замедлятся
Фото: РИА Новости
В 2021 году в России можно ожидать небольшого повышения ставок по вкладам, при этом рост кредитования, в том числе и ипотечного, замедлится, и банки будут более пристально оценивать заемщиков. Об этом «Российской газете» рассказала вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова.
«Рамблер» писал, что с апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года. В октябре россияне оформили рекордные 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей.
При этом в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии текущего года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.
По мнению Ульяновой, в 2021 году вряд ли повторится рост кредитного портфеля банков, наблюдавшийся в 2020 году на фоне госпрограмм.

«И в ипотеке (…) мы ожидаем, что темпы роста снизятся до 15% или даже ниже, поскольку кредитоспособность входящего потока заемщиков неуклонно снижается, тогда как цены на недвижимость выросли», — пояснила она.

Эксперты также прогнозируют, что ЦБ России к середине 2021 года, скорее всего, свернет все послабления, предоставленные банкам в связи с кризисом. Также регулятор может «закрутить гайки», потребовав более серьезной оценки качества заемщиков.
При этом россиянам не стоит ожидать снижения ставок по кредитам, а вот ставки по вкладам могут вырасти, отметила вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s.

«Это объясняется тем фактом, что кредитный портфель банков по-прежнему будет расти быстрее, чем портфель депозитов, и банкам, возможно, потребуется простимулировать вкладчиков», — пояснила Ольга Ульянова.

Видео дня. Цена Bitcoin достигла нового пика в $33 тыс
Комментарии
Личный счет , Ольга Ульянова , Центральный банк России , "Российская газета"
Читайте также