Темпы ипотечного кредитования в России замедлятся

В 2021 году в России можно ожидать небольшого повышения ставок по вкладам, при этом рост кредитования, в том числе и ипотечного, замедлится, и банки будут более пристально оценивать заемщиков. Об этом «Российской газете» рассказала вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова

«Рамблер» писал, что с апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года. В октябре россияне оформили рекордные 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей.

При этом в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии текущего года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.

По мнению Ульяновой, в 2021 году вряд ли повторится рост кредитного портфеля банков, наблюдавшийся в 2020 году на фоне госпрограмм.

«И в ипотеке (…) мы ожидаем, что темпы роста снизятся до 15% или даже ниже, поскольку кредитоспособность входящего потока заемщиков неуклонно снижается, тогда как цены на недвижимость выросли», — пояснила она.

Эксперты также прогнозируют, что ЦБ России к середине 2021 года, скорее всего, свернет все послабления, предоставленные банкам в связи с кризисом. Также регулятор может «закрутить гайки», потребовав более серьезной оценки качества заемщиков.

При этом россиянам не стоит ожидать снижения ставок по кредитам, а вот ставки по вкладам могут вырасти, отметила вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s.