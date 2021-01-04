Аналитики спрогнозировали рост цен в России в 2021 году 

Максимальный рост инфляции будет зафиксирован в первом квартале, а по итогам 2021 года она составит 3,6%. Такой консенсус-прогноз аналитиков из крупнейших банков и рейтинговых агентств привела газета «Известия».

«Рамблер» писал, что в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара — на 25%. По данным Центробанка России, ослабления курса национальной валюты сказалось на инфляции, увеличив ее на 1 процентный пункт. Однако регулятор отметил, что этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%.

При этом основной вклад в ускорение инфляции начали вносить цены на продукты. В ситуацию были вынуждены вмешаться власти России и заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар и ввести квоты на экспорт зерновых культур.

По мнению экспертов, своего максимума в 2021 году инфляция достигнет в январе-феврале, увеличившись до 5 — 5.5%. Однако дальше сдерживать рост цен будут карантинные ограничения, а также низкая экономическая активность и потребительский спрос.

Ариэл Черный. В 2021 году по мере преодоления последствий пандемии давление на инфляцию со стороны ослабления рубля будет сокращаться. Также стоит отметить роль новых мер правительства, которые должны значительно уменьшить влияние мировых цен на стратегически важные российские товары, подчеркнул аналитик ЮниКредит Банка

При этом эксперты считают, что ряд граждан фактически ощутят гораздо большую инфляцию, чем прогнозируется. Так, несмотря на то, что в 2020 году официальная инфляция не превышала 4,5%, реальное увеличение цен, которое заметили граждане, достигало 14%. Об этом жители России сообщили в ходе нескольких масштабных опросов.

Потребительская корзина Росстата усредненная, но от домохозяйства к домохозяйству она отличается. Поэтому, действительно, для одного россиянина персональная инфляция может быть выше средней, а для другого — ниже, пояснил главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков

Он также отметил, что для того, чтобы приблизить используемую в официальной статистике потребительскую корзину к реальным значениям, в нее стоит добавить такой важный компонент, как траты на жилье.