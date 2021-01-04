ПФР получит право быстро лишать иностранцев пенсий 

Госдума планирует принять законопроект, который даст право Пенсионному фонду России получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра и лишать иностранцев не положенных им выплат. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Замглавы Минтруда Андрей Пудов уточнил изданию, что сейчас право на страховую пенсию наравне с россиянами имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны. Для того, чтобы получать выплаты, им надо представить в ПФР документ о действительном виде на жительство. При этом сведения об аннулировании документов не всегда вовремя доходят до пенсионного фонда и иностранцы продолжают незаконно получать выплаты.

«Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета ПФР», — отметил он.

Ожидается, что к 1 января 2023 года в России заработает единый федеральный информационный регистр сведений о населении. ПФР может получить право лишать иностранцев пенсий на основании сведений из него.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году несколько категорий граждан могут лишить доплат к пенсионным выплатам. Речь о россиянах, переехавших из северных регионов и покинувших родину.

Инициатива связана с предстоящей проверкой пенсионеров на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства, которая была организована после выявленных Счетной палатой нарушений в Пенсионном фонде России. Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой.

Проверка места жительства коснется жителей северных регионов, которые получают «территориальные» надбавки, а также пенсионеров, постоянно проживающих за границей.