Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0020
15.12
1.2161
21.12
13.12

ПФР получит право быстро лишать иностранцев пенсий 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Госдума планирует принять законопроект, который даст право Пенсионному фонду России получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра и лишать иностранцев не положенных им выплат. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Замглавы Минтруда Андрей Пудов уточнил изданию, что сейчас право на страховую пенсию наравне с россиянами имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны. Для того, чтобы получать выплаты, им надо представить в ПФР документ о действительном виде на жительство. При этом сведения об аннулировании документов не всегда вовремя доходят до пенсионного фонда и иностранцы продолжают незаконно получать выплаты.

«Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета ПФР», — отметил он.

Ожидается, что к 1 января 2023 года в России заработает единый федеральный информационный регистр сведений о населении. ПФР может получить право лишать иностранцев пенсий на основании сведений из него.
В России повысился возраст выхода на пенсию
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году несколько категорий граждан могут лишить доплат к пенсионным выплатам. Речь о россиянах, переехавших из северных регионов и покинувших родину.
Инициатива связана с предстоящей проверкой пенсионеров на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства, которая была организована после выявленных Счетной палатой нарушений в Пенсионном фонде России. Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой.
Проверка места жительства коснется жителей северных регионов, которые получают «территориальные» надбавки, а также пенсионеров, постоянно проживающих за границей.
Комментарии 38
Личный счет , Видео , Андрей Пудов , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение