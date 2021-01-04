Путин поручил изучить вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров 

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий перечень поручений главы государства опубликован пресс-службой Кремля.
«Правительству Российской Федерации: а) представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — говорится в документе.
Согласно поручению, предложения необходимо представить к 1 февраля 2021 года.
В конце декабря Путин во время встречи с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым согласился с тем, что нужно рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.