Госдуме допустили отмену пенсий для россиян, живущих за границей, сообщает «Ура.ру».

По словам депутата Госдумы Сергея Калашникова, наделение Пенсионного фонда полномочиями лишать иностранцев выплат может стать первым шагом на пути к отмене пенсий для живущих за рубежом российских пенсионеров.

Как сообщал «Рамблер», в весеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о наделении ПФР дополнительными полномочиями. После принятия законопроекта фонд сможет лишать пенсии людей, у которых аннулирован вид на жительство в РФ.

По словам Калашникова, это подготовка к обсуждению вопроса о том, нужно ли платить российским гражданам, которые уехали жить за рубеж.

«Это дискуссионный вопрос. Если рассматривать пенсию как социальную защиту от потери заработка, то платить, наверно, не нужно. Но если рассматривать как страховую пенсию, то ему нужно продолжать платить пенсию», — отметил депутат.

По его словам, для решения этого вопроса необходимо разобраться в сути пенсионного обеспечения.

«Какая у нас пенсия? Страховая? Государственная? Накопительная? Сейчас большой вопрос о льготных пенсиях — выплаты по ним составляют 30% фонда, но их природа искусственная. Перевод льготных пенсий в страховые или накопительные уже покрыл бы дефицит пенсионного фонда», — заявил Калашников.

В свою очередь, депутат Госдумы, член комиссии по труду Олег Шеин назвал идею отменить выплаты уехавшим за границу россиянам шантажом. Он подчеркнул, что пенсия — это отложенный заработок, на который человек отчислял часть своей зарплаты.