Эксперт призвал планировать расходы на квартал для экономии

«Придерживаться финансовой дисциплины не так сложно, как кажется на первый взгляд, — важно лишь заранее планировать свои действия. Между тем, привести в порядок финансы в наступающем году крайне важно, ведь это позволит чувствовать себя свободнее в любой ситуации», — добавил он.