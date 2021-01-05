За занятия спортом хотят предоставлять налоговый вычет 

Россиянам предлагается дать возможность получать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий законопроект правительства планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Предусматривается социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, но в совокупности с некоторыми другими расходами не превышающей 120 тысяч рублей в год. Таким образом, максимальный возврат средств на одного человека с учётом этой суммы и ставки налога 13 процентов составит 15,6 тысячи рублей в год. Правительство будет утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, в отношении которых будет предоставляться вычет.

Чтобы получить вычет, нужно будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажном или электронном виде.

Как отмечали ранее в правительстве, данный законопроект, в том числе, будет способствовать достижению цели к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. «Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.