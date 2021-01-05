Евро станет лучшей валютой для сбережений в 2021 году

В 2021 году евро будет лучшей иностранной валютой для хранения сбережений, благодаря темпам восстановления европейской экономики. Об этом РИА Новости заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3», — пояснил он.

Эксперт также призвал обратить внимание и на такие валюты, как юань и иена, а также рупию. При этом он отметил, что не стоит сбрасывать со счетов и рубль, который вполне способен укрепиться до 70 за доллар и 85 за евро.

«Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности», — пояснил Михаил Зельцер.

Однако для укрепления российской национальной валюты, по словам экономиста, должна быть стабильная цена на нефть (выше 50 долларов за баррель марки Brent) и ослабление санкционного давления на Россию со стороны западных стран.