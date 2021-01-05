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В Госдуме предложили провести амнистию кредитов 

Газета.Ru 1 час назад
Партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, передает РИА «Новости».

«В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — сказал Сурайкин.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам в 2021 году
По его словам, соответствующее обращение было направлено в Госдуму.
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Личный счет , Видео , Максим Сурайкин , Госдума , РИА Новости
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