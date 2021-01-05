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Правительство сохранило размер максимального пособия по безработице 

Прайм и ещё 15 39 минут назад
Правительство РФ сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

"В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей", — говорится в сообщении.

Кто получит максимальное пособие по безработице
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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