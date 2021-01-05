В Совфеде назвали «нереальным» предложение по списанию кредитов 

Елена Перминова. Cписание кредитов «посадит» банковскую систему и нужно будет помогать уже ей. Об этом РИА Новости заявила первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации

Таким образом сенатор оценила инициативу, с которой выступили «Коммунисты России». В партии призвали провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса.

«Это что-то нереальное. Для начала нужно посмотреть, кто и на какие цели брал кредиты, есть ли возможность их выплачивать», — пояснила Перминова.

Она также отметила, что в России уже были приняты меры для поддержки экономики и населения. А подобная инициатива, в случае ее принятия, может крайне негативно сказаться на банковском секторе.

«Предложение о списании кредитов может просто «посадить» нашу банковскую систему и тогда придется помогать уже ей. (…) Сейчас главное — дать людям возможность самим зарабатывать», — заявила первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации, подчеркнув, что подобная инициатива может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму.