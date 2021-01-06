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В Госдуме объяснили правила начисления зарплат бюджетникам 

Профиль и ещё 10 1 час назад
В Госдуме объяснили правила начисления зарплат бюджетникам
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
С 2021 года меняется система начисления зарплат работникам бюджетной и муниципальной сферы. Теперь они станут получать одинаковые зарплаты вне зависимости от региона, в котором проживают. Подробнее об этом рассказала зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.
Она объяснила, что новая схема включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Количество выплат, а также размер ставок и окладов будет определять кабмин. Депутат подчеркнула в беседе с «Парламентской газетой», что предстоящее выравнивание зарплат не приведет к тому, что «где-то бюджетники станут получать меньше, чем сейчас». Однако при определении зарплаты будет учитываться прожиточный минимум в регионе.
Зарплата бюджетников будет складываться из основного оклада, премии, которая составляет не менее 5%, доплаты за вредность, за работу в выходные и праздники, за сверхурочные. Кроме того, предполагается еще и надбавка за ученую степень и звание, а также дополнительный платеж за длительный стаж, который может составить от 10% до 30%. Отмечается, что общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях — 120%.
Ранее президент России Владимир Путин оценил ситуацию с заработной платой учителей в стране. «Власти России должны пересмотреть зарплаты преподавателей. Ситуация, когда учитель получает как уборщица, — недопустима», — заявил глава государства во время своей ежегодной большой пресс-конференции. Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова заявила, что оклад и ставки учителей должны быть на уровне 70% от средней зарплаты по региону и не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Комментарии 1
Личный счет , Валентина Кабанова , Владимир Путин , Госдума , Парламентская газета
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