В Госдуме объяснили правила начисления зарплат бюджетникам 

С 2021 года меняется система начисления зарплат работникам бюджетной и муниципальной сферы. Теперь они станут получать одинаковые зарплаты вне зависимости от региона, в котором проживают. Подробнее об этом рассказала зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова

Она объяснила, что новая схема включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Количество выплат, а также размер ставок и окладов будет определять кабмин. Депутат подчеркнула в беседе с « Парламентской газетой », что предстоящее выравнивание зарплат не приведет к тому, что «где-то бюджетники станут получать меньше, чем сейчас». Однако при определении зарплаты будет учитываться прожиточный минимум в регионе.

Зарплата бюджетников будет складываться из основного оклада, премии, которая составляет не менее 5%, доплаты за вредность, за работу в выходные и праздники, за сверхурочные. Кроме того, предполагается еще и надбавка за ученую степень и звание, а также дополнительный платеж за длительный стаж, который может составить от 10% до 30%. Отмечается, что общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях — 120%.