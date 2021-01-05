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В России вырос спрос на люксовые товары 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Спрос на люксовые товары в России вернулся к допандемийному уровню, продажи ведущих участников рынка растут. Об этом со ссылкой на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс пишет «Прайм».

«Можно говорить о стабилизации спроса и даже росте продаж у ведущих крупных игроков. Так, например, показатели третьего квартала, таких локомотивов люксового ритейла, как ГУМ и ЦУМ, также превысили планку прошлого года. В ЦУМе более чем на 10%», — пояснила она.

По ее словам, в категории fashion востребованы сумки и обувь, особенно кроссовки, а абсолютными чемпионами по продажам в 2020 году стали товары и одежда для дома.
Лебсак-Клейманс также отметила, что динамика продаж премиум-сегмента в России находится в тренде реализации брендов на мировых рынков. Так, несмотря на существенный спад в первом полугодии, мировые лидеры индустрии сообщили о росте выручки в третьем квартале 2020 года. В России же продажи были компенсированы тем, что жители страны тратили свои деньги не за рубежом, а на внутреннем рынке.
В свою очередь управляющий коммерческий директор онлайн-ритейлера Lamoda Александр Артюшкин также отметил рост продаж премиум-товаров. По его словам, большая часть покупок в премиум-сегменте пришлась на одежду (59%), почти треть продаж в категории составили аксессуары (29%) и обувь (27%). Больше всего брендовые товары интересуют жителей Москвы (27% в продажах). На втором месте — Санкт-Петербург (9%).

«Самую дорогую покупку премиум-товара в 2020 году сделал житель Саратова, который приобрел утепленную куртку стоимостью 154,35 тыс. рублей», — отметили в компании.

«Рамблер» писал, что в начале лета 2020 года до 65% всех сетей в России делились планами закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них составляли представители fashion-сегмента.
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Личный счет , Видео , ЦУМ
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