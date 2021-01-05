Правительство уравняет зарплаты бюджетников в регионах 

С 2021 года требования к начислению зарплат российским бюджетникам будет устанавливать правительство, а не региональные власти, сообщает «Парламентская газета» . Таким образом за несколько лет в стране планируется уравнять выплаты сотрудникам бюджетных организаций.

Зампред Комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Валентина Кабанова отметила, что новая система оплаты труда будет введена в России поэтапно в течение следующих 4 лет. В итоге планируется во всех бюджетных сферах планируется внедрить схему начисления зарплат по базовой ставке и тарифной сетке из 18 разрядов. Зарплата бюджетника будет состоять из оклада, премии (не менее 5%), доплат за вредность, оплаты труда в выходные и праздники, сверхурочных, доплат за ученую степень и стаж и т.д.

Кабанова подчеркнула, что нововведение не приведет к уменьшению зарплат в некоторых регионах, поскольку новая систему учитывает размер прожиточного минимума и другие «местные особенности».

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции объяснил, почему в некоторых российских школах уборщицы и педагоги получают одинаковую зарплату. Всё дело, отметил национальный лидер, в повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Обратив однажды внимание на то, что в России МРОТ меньше прожиточного минимума, первый решено было «приподнять». В результате зарплата уборщицы выросла и сравнялась с зарплатой учителя.

Путин пояснил, что «надо было поднимать одновременно зарплату и для других категорий, но это не было сделано из-за бюджетных ограничений».