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На сколько выросли пенсии россиян, озвучили в Минтруда 

Deita.ru и ещё 17 25 минут назад
На сколько выросли пенсии россиян
Фото: ТАСС
Размер пенсии неработающих россиян вырос в среднем на 1 039 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости составит 17 541 рубль. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил министр труда Антон Котяков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
По его словам, в 2021 году индексация пенсий неработающих пенсионеров (на 6,3%) будет выше уровня инфляции, а повышенные выплаты получат 32 миллиона россиян. В свою очередь глава российского государства выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий в стране не произойдёт.
Напомним, получить пенсию на карту теперь можно только если она работает на национальной платёжной системе «МИР». Данное правило заработало в России с началом 2021 года.
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Личный счет , Антон Котяков , Владимир Путин , Минтруд , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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