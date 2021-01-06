На сколько выросли пенсии россиян

Размер пенсии неработающих россиян вырос в среднем на 1 039 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости составит 17 541 рубль. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил министр труда Антон Котяков , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

По его словам, в 2021 году индексация пенсий неработающих пенсионеров (на 6,3%) будет выше уровня инфляции, а повышенные выплаты получат 32 миллиона россиян. В свою очередь глава российского государства выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий в стране не произойдёт.

Напомним, получить пенсию на карту теперь можно только если она работает на национальной платёжной системе «МИР». Данное правило заработало в России с началом 2021 года.