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Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции 

РИА Новости 29 минут назад
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, повышение коснулось 32 миллионов человек.

"В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль", — заявил он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек. На эти цели будет направлено 374 миллиарда рублей.
Котяков также добавил, что часть пенсионеров получили пенсии с учетом индексации уже в 2020 году. В конце декабря январские пенсии получили 11 миллионов человек, 23% от общего числа получателей.
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