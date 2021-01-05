Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции 

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, повышение коснулось 32 миллионов человек.

"В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль", — заявил он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек. На эти цели будет направлено 374 миллиарда рублей.

Котяков также добавил, что часть пенсионеров получили пенсии с учетом индексации уже в 2020 году. В конце декабря январские пенсии получили 11 миллионов человек, 23% от общего числа получателей.