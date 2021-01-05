В Минтруда предложили трехступенчатую систему выплат пособий на детей

Эксперты Минтруда РФ предложили трехступенчатую систему выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает Interfax. Размер пособия планируется привязать к общему доходу семьи.
Как заявил глава ведомства Антон Котяков, нуждающимся россиянам на каждого ребенка изначально будут выплачивать пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Если в итоге денег в семье будет недостаточно, чтобы обеспечить каждого члена семьи суммой в размере прожиточного минимума, то пособие будет выдаваться в размере 75%. Если ситуация повторится, то родители могут рассчитывать на 100% от прожиточного минимума, чтобы исправить финансовое положение.
Котяков предложил ввести новую систему выплат с 1 января 2021 года. Заявления на повышенный размер пособий будут приниматься с 1 апреля, добавил министр. Он также подчеркнул, что к нововведению Минтруд подтолкнула неутешительная статистика, согласно которой, выплаты на детей от 3 до 7 лет зачастую не позволяют российской семье выйти из статуса «нуждающейся». Новая система выплат в ближайшее время будет утверждена документально, необходимые для этого бумаги уже подготовлены, резюмировал Котяков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, кто в 2021 году может претендовать на единовременную выплату в размере 5000 рублей. Речь о семьях с детьми, которые не успели подать заявление на получение «предновогоднего пособия», анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным. Россияне могут рассчитывать на средства от государства еще несколько месяцев. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года.