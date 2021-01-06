Число банкротов в 2021 году будет стремительно расти

Число потенциальных банкротов-физлиц в России выросло на четверть. Уже в 2021 году персональные дефолты могут объявить до 150 тыс. человек. Но таких людей можно назвать везунчиками: они пройдут через суд, получат статус банкрота и избавятся от кредитного обременения. Для всех остальных Минэкономразвития приготовило упрощенную внесудебную процедуру. Проблема только в том, что работает она крайне неэффективно.

Первая волна

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), число потенциальных банкротов-физлиц в России за год выросло на 224 тыс. человек (или сразу на 25%), до 1,12 млн человек. ОКБ считает потенциальными банкротами заемщиков с просрочкой по кредиту сроком на 90 и более дней и суммой задолженности больше 500 тыс. руб.

Общий объем задолженности таких россиян перед банками с учетом процентов составил 1,5 трлн руб. Это на 250 млрд руб. больше, чем в 2019 году.

«Число граждан, которые потенциально могут претендовать на банкротство, значительно увеличилось после первой волны коронавируса, но в последние месяцы вышло на плато. Дело в том, что эффект от второй волны коронавируса мы увидим лишь в начале 2021 года», — прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Дефолт для 150 тысяч Пока мы наблюдаем последствия первой волны пандемии, влияние второй станет ощутимым в 2021 году, соглашается вице-президент инвестиционной компании QBF Максим Федоров . При этом он подчеркивает, что потенциально банкротом может быть признан гражданин с долгами от 50 тыс. руб. и просрочкой по уплате в 90 дней. Таких россиян сегодня около 4 млн

Разумеется, не все потенциальные банкроты станут реальными в 2021 году, продолжает Федоров. Многих россиян отпугивают последствия: статус банкрота может повлиять как минимум на открытие нового бизнеса, на трудоустройство, на возможности дальнейшего кредитования. Других смущает длительность процедуры банкротства и дополнительные расходы.

Тем не менее, отмечает эксперт, кризисные явления у малого и среднего бизнеса еще не отступили, будущее для него все еще туманно, а перспективы непонятны. «Это значит, что падение доходов, приостановка деятельности и нарушение обязательств по кредитам (и не только) будут продолжаться», — считает он.

На динамику частных банкротств влияет продолжение пандемии, рост цен на продукты, стагнация экономики, растущий объем оформленных кредитов, которые вскоре станет сложно обслуживать, перечисляет гендиректор «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

«Можно с уверенностью сказать, что количество банкротств физлиц будет расти в геометрической прогрессии», — говорит, в свою очередь, управляющий партнер Parallel Legal Ольга Савина.

Гендиректор юридической компании «Правое дело» Антон Силинский приводит следующую статистику. В 2018 году банкротами признано около 44 тыс. физлиц и индивидуальных предпринимателей. В 2019-м — 69 тыс. По итогам 2020-го прогнозируется около 89 тыс. банкротств. «Как видим, рост составляет примерно 50–60% в год. Можем предположить, что в 2021 признают банкротами 120–150 тыс. человек», — прогнозирует Силинский.

Невостребованный подарок

В 2020 году Минэкономразвития решило сделать россиянам полезный и нужный в хозяйстве подарок. По инициативе ведомства Максима Решетникова в сентябре запустили механизм упрощенного и бесплатного банкротства для физлиц — через МФЦ, без суда и дополнительных расходов на финансового управляющего.

Но 2020-й стал для Решетникова не самым удачным годом: резкий рост цен на базовые продукты питания вызвал такую же резкую критику главы государства, а подарок в виде бесплатного банкротства оказался никому не нужным. По крайней мере, пока.

В ОКБ напоминают, что воспользоваться упрощенной процедурой банкротства могут те, чей долг перед финансовыми организациями составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Прибегнуть к ней теоретически могут 2,9 млн россиян. Просроченный на 90 и более дней суммарный долг этих заемщиков составляет 595 млрд руб.

«При этом из-за меньшей суммы долга доля тех, кто в действительности воспользуется упрощенным банкротством, будет значительно ниже, чем среди тех, кто может претендовать только на судебное банкротство», — констатируют в бюро.

Приставы против банкротов

Препятствие для реализации упрощенного механизма кроется в требовании, связанном с обязательным наличием оконченного исполнительного производства в отношении должника, говорит Ольга Савина. Причем производство должно быть окончено не по любому основанию, а именно из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

«МФЦ массово возвращают заявления, в которых в приложенном постановлении пристава отсутствует ссылка на пункт 4 части 1 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве». В условиях, когда в отношении многих граждан, имеющих долги, в принципе не возбуждаются исполнительные производства, а когда возбуждаются, длятся годами и зачастую оканчиваются иными основаниями, подобный ценз резко сокращает возможности упрощенного банкротства для многих граждан», — утверждает юрист.

Упрощенный механизм не востребован, поскольку он направлен на должников, которым уже не нужно банкротство, дополняет Антон Силинский. Обратиться к упрощенной процедуре могут те заемщики, чей долг уже передали судебным приставам, а они впоследствии признали долг невозможным к взысканию из-за отсутствия у человека официального дохода. Но обычно, продолжает Силинский, такие долги просто лежат мертвым грузом.

«А вот если у физлица есть, пусть и небольшая, но пенсия в 12 тыс. руб., то долг не признают невозможным к взысканию. Пристав начнет удерживать 50% пенсии, и заемщик утратит основания подать на упрощенное банкротство. В общем, те, для кого упрощенное банкротство действительно актуально (малообеспеченные, с низким официальным доходом) обратиться за ним не смогут», — констатирует эксперт.

По словам Юлии Комбаровой, эффективность упрощенной процедуры банкротства действительно низкая: удовлетворяется лишь 25–30% заявлений. На это есть две причины. Во-первых, для использования нового механизма необходима «просуженность» долга.

«Но мы видим, что исполнительное производство в отношении должников зависает и годами не прекращается. Поэтому должники не могут воспользоваться данной процедурой. Если приставы будут оперативно прекращать дело, зафиксировав отсутствие имущества и доходов у должника, то воспользоваться процедурой сможет большее число людей», — комментирует Комбарова.

Во-вторых, низкая эффективность нового механизма связана с активной работой недобросовестных юристов. «Сейчас компании массово рекламируют упрощенное банкротство, юристы подают заявления за всех подряд либо с целью получить деньги за услуги (юристов-мошенников в сфере кредитного права и банкротства достаточно много), либо с целью в дальнейшем навязать свои услуги по обычному банкротству», — заключает эксперт.