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Эксперты рассказали, как уменьшить счет в платежке за ЖКХ 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Как уменьшить счет в платежке за ЖКХ
Фото: РИА Новости. Кирилл Каллиников
Установка счетчиков и энергосберегающего оборудования позволит снизить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

"Стоит учесть, что норматив потребления, как правило, выше, чем объем ресурса, израсходованного по счетчику. На электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по нему ночью электричество в разы дешевле. В таком случае, например, можно ночью поставить работать стиральную машинку, что сэкономит средства", — рассказала начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп.

Она добавила, что сократит платежи за ЖКХ и установка энергосберегающих ламп, датчиков движения для включения света и покупка энергосберегающей бытовой техники.
Выстороп также рекомендовала отключать от сети не используемые или редко используемые электроприборы и технику.

"Так, сейчас почти вся бытовая техника имеет подсвеченную кнопку включения, и каждая из них в среднем потребляет 0,5 киловатт электроэнергии в год, что, учитывая множество приборов, "накручивает" счетчик. Подумайте: а часто ли нам нужен постоянно включенный в сеть телевизор или микроволновая печь?", — сказала собеседница агентства.

По схожему сценарию жильцы могут снизить строку в платежке по расходам на общедомовые нужды, добавил координатор проекта "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов. "В подъездах можно установить светодиодные лампочки и датчики движения, чтобы экономить электроэнергию. Если установить доводчик на входную дверь, и она не будет открыта зимой, то уменьшатся теплопотери. Тот же эффект принесет замена старых окон на пластиковые. В многоквартирном доме обязательно должен быть общедомовой счетчик, чтобы платить за фактический расход, а не по нормативам. Для претворения в жизнь всех изменений нужно провести собрание жильцов и обратиться в управляющую компанию", — пояснил он.
При этом, по словам эксперта, жители многоквартирных домов могут попробовать сократить счета за жилищные услуги. "Если услуги не оказываются или оказываются ненадлежащим образом, то собственник вправе потребовать перерасчет. Для этого все фиксируется, составляется акт, и управляющая компания должна сделать перерасчет", — уточнил он.
Другим способом экономии является отказ от услуг, которыми вы не пользуетесь, добавил Козлов. "Можно отключить услуги, которые есть, но не потребляются. Например, радиоточка: написав заявление, ее можно отключить. Также можно поступить и с коллективной антенной, если вы уже подключили себе цифровое телевидение", — заключил он.
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Комментарии 1
Личный счет , Александр Козлов , Мосгордума , РИА Новости
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