Что будет с рынком труда в 2021 году 

Стремительное восстановление рынка труда в России ожидают эксперты кадрового дела сразу после снятия коронавирусных ограничений. Пока же пандемия продолжается, резкого улучшения ситуации ждать не стоит, но постепенно она будет выправляться, а безработица — сокращаться.

"Во время первой волны COVID-19 мы видели, как активность бизнеса в апреле упала до минимальных значений (до 42-43% от среднерыночной активности в аналогичные периоды прошлых лет), в июне наблюдали резкий рост до 74-75%, а уже в конце августа активность на рынке труда на 6-7% превышала аналогичные показатели прошлых лет", — подсчитали аналитики SuperJob.

Согласно их прогнозу, после снятия ограничений второй волны отскок будет еще более значительным: активность работодателей на 15-20% превысит доковидные уровни.

"Ощутимо выросла востребованность "синих воротничков", которые сильно задействованы в области строительства, обслуживания, ЖКХ, производстве, — отмечает управляющий директор сервиса "Авито Работа" Артем Кумпель. — На фоне роста удалёнки и одновременно оттока мигрантов остро ощущается дефицит работников складов, курьеров, строителей, транспортников. Поэтому можно утверждать, в 2021 году тренд на найм такого персонала сохранится".

Кроме того, Кумпель ожидает существенного роста потребности в специалистах, готовых работать на стыке профессий: маркетолог и сммщик, пиарщик и ивентщик. Много работы будет и для тех, кто освоил онлайн-специальности: репетиторы, юристы, медики, психологи и фитнес-тренеры вполне могут быть полезны своим клиентам и в дистанционном формате. Наихудшие перспективы в сохранении занятости будут у административного персонала и специалистов начального уровня в области финансов, полагают в SuperJob. "Если не произойдет чего-то нестандартного и внезапного, то к следующей осени можно ожидать полного восстановления ситуации в стране, — считает Кумпель. — Частично восстановлению рынку труда будет способствовать популяризация самозанятости. Весь мир движется в сторону гиг-экономики — найма работников под конкретные задачи в периоды особой загрузки, снижая количество сотрудников в штате. Сейчас этот тренд активно распространяется среди синих и серых воротничков — работников магазинов, водителей, курьеров, рабочих, электриков".

Рост зарплат в большинстве компаний возможен только в рамках индексации окладов на величину инфляции. Такие данные показал совместный опрос Kelly Services и "Авито Работа". Эксперты ожидают бурного роста разнообразных гибких схем оплаты труда, в том числе "труд взаймы" — на фоне снижения доходов работники будут стремиться получить в начале месяца большой аванс, который будут постепенно отрабатывать. При этом отдельные специалисты могут рассчитывать и на прибавку к жалованью. Средний и высший медицинский персонал, по оценке экспертов SuperJob, будет получать за свои труды на 12-15% больше, чем было в декабре. В фармацевтике прибавка составит 12-14%, в IT — 10-11%, у специалистов и руководителей в области информационной безопасности — на 12-15%.