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Россиянам назвали способ вернуть деньги за подарочный сертификат 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Эксперт заявил о праве россиян вернуть деньги за подарочный сертификат
Фото: РИА Новости
Магазин обязан вернуть деньги за подарочный сертификат по соответствующему заявлению и аргументировать причину отказа от него не требуется. Об этом в интервью радио Sputnik заявил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
По его словам, по сути, подарочный сертификат — это предоплата магазину, которая, если не будет использована, должна быть возращена. Все вопросы, связанные с оборотом подарочных сертификатов, регулируются законом «О защите прав потребителей».

«Некоторые магазины пишут в своих правилах, что сертификат возврату денежными средствами не подлежит или есть особые условия, что, например, этот сертификат может быть возвращен в денежной форме только тому, кто его купил. Это все является нарушением действующего законодательства», — пояснил Алексей Егармин.

Также эксперт отметил, что у подарочного сертификата неограниченный срок действия. При этом забрать деньги за него, в том числе и остаток, если часть средств уже потрачена, может как тот, кто приобрел сертификат, так и тот, кому он был подарен.

«Если магазин указывает срок годности, мнение магазина не принимается в расчет, потому что правового обоснования не существует. Если возникает конфликт, потребитель вправе обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Роспотребнадзор», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее аналитики сервиса «Авито» выяснили, что в 2020 году большинство российских женщин хотело получить в подарок на 8 марта ювелирные украшения, косметику и парфюмерию. При этом 31% участниц опроса были согласны на подарочный сертификат.
Видео дня. Как вернуть деньги за неугодный подарок
Комментарии
Личный счет , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , МВД , ИА Sputnik
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