Помощник прокурора предупредила россиян о всплеске мошенничеств

Онлайн-мошенники активизируются в начале января, так как в выходных люди более расслаблены и могут легче потерять бдительность, а перед Новым годом многие россияне получили пенсии и социальные выплаты, а также сделали накопления. Об этом «Российской газете» рассказала помощник прокурора Таганрога Алина Панчишкина.

По ее словам, на руку мошенникам играет и то, что из-за пандемии коронавируса часть россиян осталась дома, не поехала на зарубежные курорты или в поездки по стране. А значит, сохранила свои сбережения, которые могут попытаться забрать преступники.

«Самый частый сюжет, когда звонящий по телефону представляется сотрудником банка. И убеждает собеседника, что сработала система безопасности, поскольку в данный момент по карте клиента проводится подозрительная операция. И чтобы ее остановить, необходимо назвать персональные данные карты, а также защитный пин-код», — пояснила Панчишкина.

По словам представителя прокуратуры, у правоохранителей уже скопился «нескончаемый список» заявлений от россиян, потерявших свои деньги из-за того, что доверились мошенникам. Так, житель Батайска лишился 200 тысяч рублей, жительница Новочеркасска — 475 тысяч.

В Ростовском МВД также отметили, что один из мошенников представлялся военнослужащим и через сайт по продаже товаров и услуг размещал объявления о съеме квартиры. Потенциальным арендодателям злоумышленник говорил, что по месту службы в бухгалтерию ему необходимо предоставить специальный чек, для получения которого нужно провести ряд комбинаций на банкомате. Таким образом, мужчина получал доступ к картам жертв и выводил с них деньги.

Правоохранители напомнили россиянам основные правила безопасности: ни при каких обстоятельствах не передавать и не сообщать свои персональные данные кому-либо, при получении сообщений о проблемах со счетом обязательно перезванивать по официальному номеру банка, а также не совершать никаких операций по инструкциям звонящего.

«Рамблер» писал, что с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников. Такие данные привели аналитики BrandMonitor.