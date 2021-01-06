Россияне захотели получать больше 150 тысяч рублей в месяц

Россияне в 2021 году хотели бы получать в среднем около 158 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования «Работа.ру», которые привело РИА Новости

Исследование, которое проводилось среди трех тысяч пользователей старше 18 лет, свидетельствует, что уровень желаемой зарплаты отличается в зависимости от региона России. Так, больше всего хотели бы зарабатывать жители Москвы — 175 000 рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 000 рублей.

Только 7% респондентов назвали желаемым доходом в 2021 году 29 000 рублей. От 30 000 до 49 000 рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть участников исследования (24%) назвали желаемой зарплату в пределах 50 000 — 69 000 рублей.

Еще 15% респондентов хотели бы получать от 70 000 до 99 000 рублей, а 17% — от 100 000 до 149 000 рублей. Пятая же часть всех опрошенных (19%) мечтает о зарплате в 150 000 рублей.

«Рамблер» писал, что с нового года в России изменится методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь эти показатели будут вычислять исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Таким образом, повышение МРОТ на 5,5% по сравнению с показателем 2020 года (12 130 рублей) затронет 3,9 млн работников. А прожиточный минимум на душу населения составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля.