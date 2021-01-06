Банкиры согласились списать долги россиян за счет депутатов

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.