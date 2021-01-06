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«За счет депутатов»: банкиры поддержали кредитную амнистию 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Банкиры согласились списать долги россиян за счет депутатов
Фото: РИА Новости
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что поддерживает идею списать долги россиян, но за реализацию инициативы должны заплатить ее авторы — депутаты от партии «Коммунисты России». Об этом сообщает телеканал «360».
«Рамблер» писал, что ранее «Коммунисты России» обратились в Госдуму с инициативой провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, значительная доля жителей России «окутана кредитами, которые их душат».

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Он отметил, что вполне понимает заботу депутатов о россиянах и приветствует ее, если авторы идеи возьмутся за ее реализацию на собственные средства.
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«А когда они за чужой счет это хотят сделать, до абсурда нельзя доводить. Это просто элементарная показуха и популизм», — подчеркнул он.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова отметила, что списание кредитов «посадит» банковскую систему. А глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков напомнил, что кредиты банки дают за счет вкладчиков.
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Личный счет , Анатолий Аксаков , Гарегин Тосунян , Елена Перминова , Госдума , Совет Федерации
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