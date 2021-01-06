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Любимые продукты россиян подорожают в новом году 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
В России вырастут цены на алкоголь, табак, чай, кофе, молоко
Фото: РИА Новости
Из-за новых акцизов повысятся цены на алкоголь и табачную продукцию, можно также ожидать увеличения стоимости кофе, чая и молока. Однако в целом рост цен ожидается в пределах «пищевой инфляции» в 3-4%, пишет со ссылкой на экспертов «Газета.ru».
Аналитики отмечают, что алкоголь подорожает уже в начале года, так как с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку на 5,7%, на коньяк и игристое вино — на 3%, что связано с ростом акцизов на алкоголь.

«Вино может подорожать и на 10-15%, поскольку в России не хватает винограда. Площади под виноградники увеличиваются, но их по-прежнему недостаточно», — отметил директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, пояснив, что рост стоимости всей алкогольной продукции в следующем году может составить 5-7%.

Серьезно подорожают в январе и сигареты, так как произошло самое высокое повышение акцизной ставки на них — сразу на 20%.
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«Таким образом, к концу 2021 года можно ожидать увеличения средней цены пачки до 130-140 рублей», — предупредил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.

Рост цен на молоко и молочную продукцию может произойти из-за того, что она будет подлежать обязательной маркировке. При этом на цены на чай и кофе повлияет рост стоимости этих продуктов на мировых рынках, а также ослабление рубля.
Продукты реагируют на рост курса повышением цен, пояснил главный экономист компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Он отметил, что часть продуктов на российских полках — прямой импорт, например, турецкие фрукты и овощи. Но даже цены на отечественную продукцию ориентируются на импорт. Также на стоимость могут влиять сельскохозяйственные и сезонные факторы, урожайность той или иной культуры.
В целом, эксперты не ожидают значительного роста цен на продукты питания в 2021 году, говоря только о пищевой инфляции на уровне в 3-4%, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ООН заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По расчетам организации, число нуждающихся в продовольствии в мире может вырасти со 130 до 265 миллионов человек.
Ранее власти России были вынуждены вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты внутри страны и заключить соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости масла и сахара, а также ввести квоты на экспорт зерновых культур.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании товаров и услуг
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Личный счет , Вадим Дробиз , Сергей Слипченко , Сергей Суверов , ООН , Philip Morris , Газета.Ru
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