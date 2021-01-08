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Мир начал переходить на б/у смартфоны 

Мария Иванова 1 час назад
Аналитики: у человечества заканчиваются деньги на новые смартфоны
Фото: Reuters
Аналитики IDC подсчитали, что по итогам 2020 года мировой рынок подержанных смартфонов превысит 225 миллионов единиц. Об этом сообщается на сайте IDC.
По данным аналитиков, продажи б/у телефонов растут на 9,2 процента к 2019 году, в то время как продажи новых смартфонов падают.
В IDC прогнозируют, что рынок подержанных смартфонов будет расти в ближайшие годы и достигнет 351,6 миллиона единиц к 2024-му.
Большую часть этого роста аналитики объясняют увеличением популярности сделок trade in, в рамках которых скидку на новый телефон можно получить, сдав свое старое устройство.
Энтони Скарселла, менеджер по исследованиям IDC, отметил, что восстановленные и бывшие в употреблении устройства остаются «экономичной альтернативой» как для потребителей со всего мира, так и для предприятий, которые хотят сэкономить при покупке смартфонов.
Как писал «Рамблер», в апреле 2020 года в разгар пандемии продажи смартфонов в России упали на 42 процента в штуках и на 50 процентов в денежном выражении к началу марта.
Год к году, как писали «Ведомости» со ссылкой на данные GfK, продажи сократились на 24 процента в штуках и 29 процентов в деньгах.
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