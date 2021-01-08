Аналитики: у человечества заканчиваются деньги на новые смартфоны

Аналитики IDC подсчитали, что по итогам 2020 года мировой рынок подержанных смартфонов превысит 225 миллионов единиц. Об этом сообщается на сайте IDC.

По данным аналитиков, продажи б/у телефонов растут на 9,2 процента к 2019 году, в то время как продажи новых смартфонов падают.

В IDC прогнозируют, что рынок подержанных смартфонов будет расти в ближайшие годы и достигнет 351,6 миллиона единиц к 2024-му.

Большую часть этого роста аналитики объясняют увеличением популярности сделок trade in, в рамках которых скидку на новый телефон можно получить, сдав свое старое устройство.

Энтони Скарселла, менеджер по исследованиям IDC, отметил, что восстановленные и бывшие в употреблении устройства остаются «экономичной альтернативой» как для потребителей со всего мира, так и для предприятий, которые хотят сэкономить при покупке смартфонов.

Как писал «Рамблер», в апреле 2020 года в разгар пандемии продажи смартфонов в России упали на 42 процента в штуках и на 50 процентов в денежном выражении к началу марта.