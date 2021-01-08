В Москве полностью исчезли профессии фонарщика, водовоза и лифтера

В столице сегодня нет работы для фонарщиков, водовозов и лифтеров, а когда-то это были востребованные профессии, сообщает «Российская газета» . Технический прогресс сделал эти специальности ненужными.

Фонарщики были необходимы во время, когда свет на улицах зажигался вручную. В XIX веке представители этой специальности забирались на столб по лестнице, подливали в фонарь масло, меняли фитиль и зажигали его. В их обязанности также входил ремонт и замена комплектующих.

«Каждый фонарщик должен был зажечь за вечер 20-30 фонарей», — заявила директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова.

В XX веке с появлением электричества фонарщиков сменили электромонтеры, которые еще долгое время должны были вручную включать фонари при помощи рубильников.

Водоносы или водовозы доставляли жителям столицы пресную воду, когда в Москве не было централизованного водоснабжения. Ведро воды продавали по 10 копеек. Работа оказалась настолько прибыльной, что к концу XIX века водовозов в столице насчитывалось более 6 тысяч. Воду набирали в водозаборных фонтанах, где скапливались местные жители с ведрами и кадушками, там же поили лошадей.

Наконец, почти полностью исчезла профессия лифтёр. Ранее лифты предназначались только для обеспеченных людей, а лифтеры должны были помочь зайти в кабину, с помощью рычага привести ее в действие. Также представители исчезнувшей специальности обеспечивали чистоту в лифтах и занимались их ремонтом.

Ранее, как сообщал «Рамблер», были названы профессии, которые с большой долей вероятности исчезнут с развитием новых технологий: это грузчик, продавец и водитель такси. В первую очередь, по мнению экспертов, исчезновение грозит тем специальностям, которые предполагают максимальное количество механических действий. Кроме того, кадровая реформа коснется тех сфер деятельности, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы.