Эксперт объяснил, куда переложить вклады с учетом нового налога

Названа лучшая альтернатива банковским депозитам в 2021 году. Это открытый паевой инвестиционный счет. Дивиденды, купоны и процентный доход в нем не облагаются налогом. Об этом заявил управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий . Его цитирует «Прайм»

«Один из лучших вариантов — это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ). Внутри такого ПИФа, согласно законодательству, нет налогов на дивиденды, на купоны и процентные доходы», — сказал Русецкий.

По его словам, сэкономленные на отсутствии налогов средства можно направить в инвестиции. При долгосрочных инвестициях возникают существенные налоговые вычеты. Если за три года прибыль от инвестиций в ОПИФ составила 10 миллионов рублей, то под налогообложение попадет лишь 1 миллион рублей.

Еще одним привлекательным инструментом является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысячи рублей в год.

Напомним, с 1 января в России ввели налог на вклады, согласно которому доход свыше 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13% годовых.