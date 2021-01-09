Россияне могут быть оштрафованы за выращивание картошки

Россиян ждут штрафы за выращивание картошки из нелегальных семян на продажу. Об этом рассказал представитель юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, сообщает «Прайм»

Статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях обязывает покупать посевной материал, который выращен специально для посадки и продается в специальных магазинах. Тем, кто собирается продать часть картофеля, придется купить специально выращенные семена. Иначе продавца ждёт штраф: до 500 рублей для граждан, до 1000 для должностных лиц и до 10 000 для юрлиц.

«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — рассказал Редин.

Юрист отметил, что к растящим картофель для собственных нужд, данный закон не относится.

Эксперты считают, что власти не будут проверять происхождение семян картофеля у продавцов на рынке.