Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0082
17.12
1.2263
21.12
13.12

Кто получит детские пособия в 2021 году 

Майк Габриелян 6 часов назад
Минтруд раскрыл меры поддержки семьям с детьми в новом году
Фото: РИА Новости
В Минтруде рассказали о детских выплатах и пособиях в начале 2021 года.
Январское пособие на детей от 3 до 7 лет поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года. Выплаты на детей до 3 лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.
Пособие на детей от 3 до 7 лет родители получают с июня 2020 года. Оформить его могут семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум за 12 месяцев.
Размер пособия в этом году увеличится в два раза и составит один региональный прожиточный минимум для тех семей, в которых при начислении выплаты доход остается ниже регионального минимума на каждого члена семьи.
Аналитики сравнили размер пенсий в России и в СССР
По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюджета, а во втором — из средств материнского капитала. Пособие начисляется в размере одного прожиточного минимума семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. В большинстве регионов предусмотрена еще и ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка до 3 лет, она финансируется из регионального бюджета.
Также, до 31 марта включительно можно подать заявление на разовую выплату в размере 5000 тысяч рублей на детей до 8 лет. Обратиться за ней необходимо тем, кто не получал выплат летом 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что семьям с маленькими детьми выплатят по 5 тысяч рублей на Новый год.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии 8
Личный счет , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение