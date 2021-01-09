Минтруд раскрыл меры поддержки семьям с детьми в новом году

Минтруде рассказали о детских выплатах и пособиях в начале 2021 года.

Январское пособие на детей от 3 до 7 лет поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года. Выплаты на детей до 3 лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Пособие на детей от 3 до 7 лет родители получают с июня 2020 года. Оформить его могут семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум за 12 месяцев.

Размер пособия в этом году увеличится в два раза и составит один региональный прожиточный минимум для тех семей, в которых при начислении выплаты доход остается ниже регионального минимума на каждого члена семьи.

По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюджета, а во втором — из средств материнского капитала. Пособие начисляется в размере одного прожиточного минимума семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. В большинстве регионов предусмотрена еще и ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка до 3 лет, она финансируется из регионального бюджета.

Также, до 31 марта включительно можно подать заявление на разовую выплату в размере 5000 тысяч рублей на детей до 8 лет. Обратиться за ней необходимо тем, кто не получал выплат летом 2020 года.