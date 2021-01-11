Данные 1,3 млн российских владельцев Hyundai выставили на продажу

База данных 1,3 млн российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу на теневых форумах, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации». База содержит Ф. И. О., телефоны и домашние адреса пользователей, а также информацию об автомобилях, заказе запчастей и участии в маркетинговой активности бренда.

Она продается приблизительно за 2 тыс. долларов и не имеет признаков компиляции, а сам продавец обладает высоким рейтингом и ранее не был замечен в продаже фейковых данных, отметил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян . Для пользователей особой опасности утечка не представляет, так как база не содержит их платежных данных, однако, возможно, многие владельцы Hyundai получат в ближайшее время рекламные сообщения других автобрендов, полагает Оганесян. По его мнению, возможно использование базы для фишинговых рассылок.

У продавца, который выставил базу, хорошая репутация, поэтому утечка похожа на настоящую, считают эксперты по информационной безопасности. Один из них утверждает, что продавец базы — россиянин, живущий в Москве. В Hyundai отказались от комментариев. Источником утечки могла стать уязвимость в сервере, найденная автоматическим сканером, или резервная копия данных, к которой получили доступ злоумышленники, полагает Оганесян. У продавца много объявлений, в которых он предлагает базы других компаний в таком же формате, поэтому, скорее всего, хакер массово сканирует уязвимые сети, выбирает и эксплуатирует уязвимости, полагает аналитик KELA Виктория Кивилевич.