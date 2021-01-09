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Эксперт: Украинцев тайком лишили пенсий 

Майк Габриелян 48 минут назад
Эксперт раскрыл схему покупки пенсионного стажа на Украине
Фото: ТАСС
Украинцев скрытно лишили пенсий: они будут вынуждены продолжать работать или покупать пенсию по цене квартиры в областном центре. Об этом заявил экономист Growford Institute Виктор Скаршевский, сообщает Украина.ру.
По его словам, людям, не имеющим полный страховой стаж, необходимо его купить или продолжать работать.
Речь идет о гражданах, работавших неофициально и не плативших единый страховой взнос. Чтобы получить пенсию, им нужно будет покупать стаж, один год которого стоит около 32 тысяч гривен. Это больше, чем стоимость квартиры в украинском областном центре.
В противном случае человек должен продолжать работать, либо обратиться за пособием в 1800 грн (примерно 4,5 тыс. рублей). Прожить на эти деньги нельзя, подчеркнул эксперт.

«…Произошло скрытое повышение пенсионного возраста. Сейчас только 50% граждан имеют нужный страховой стаж для своевременного выхода на пенсию», — сказал Скаршевский.

Он добавил, что 2,2 млн украинцев, которые располагают нужным стажем, все равно получат мизерную пенсию в 2400 грн (примерно 6 тысяч рублей).
Ранее «Рамблер» рассказывал, как предводители так называемой «революции достоинства» обещали Украине бурное развитие экономики и обманули население, ввергнув страну в нескончаемый экономический кризис.
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Личный счет , Виктор Скаршевский
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