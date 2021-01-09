Эксперт раскрыл схему покупки пенсионного стажа на Украине

Украинцев скрытно лишили пенсий: они будут вынуждены продолжать работать или покупать пенсию по цене квартиры в областном центре. Об этом заявил экономист Growford Institute Виктор Скаршевский , сообщает Украина.ру

По его словам, людям, не имеющим полный страховой стаж, необходимо его купить или продолжать работать.

Речь идет о гражданах, работавших неофициально и не плативших единый страховой взнос. Чтобы получить пенсию, им нужно будет покупать стаж, один год которого стоит около 32 тысяч гривен. Это больше, чем стоимость квартиры в украинском областном центре.

В противном случае человек должен продолжать работать, либо обратиться за пособием в 1800 грн (примерно 4,5 тыс. рублей). Прожить на эти деньги нельзя, подчеркнул эксперт.

«…Произошло скрытое повышение пенсионного возраста. Сейчас только 50% граждан имеют нужный страховой стаж для своевременного выхода на пенсию», — сказал Скаршевский.

Он добавил, что 2,2 млн украинцев, которые располагают нужным стажем, все равно получат мизерную пенсию в 2400 грн (примерно 6 тысяч рублей).