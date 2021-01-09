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В России растет популярность шуб и валенок 

Павел Тиунов 3 часа назад
В России растет популярность шуб и валенок
Фото: depositphotos.com
Россияне начали активнее скупать традиционную русскую зимнюю одежду: шубы, валенки, пуховые платки, сообщает издание Nation News. Продажи подросли из-за суровой зимы, считают аналитики.
Об торговых тенденциях журналистам рассказали представители онлайн-ритейлера Wildberries. Они подчеркнули, что за первые семь дней 2021 года валенок и галош было продано в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, пуховых платков — в 2 раза, шуб — в 1,8 раза. При этом самую стремительную динамику продемонстрировали продажи шуб из искусственного меха и так называемые шубы-чебурашки. Последних раскупили в 4,2 раза больше, чем в прошлом январе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Василий Колташов заявил, что в прошлом году россияне в панике скупали жилье. К покупке недвижимости граждан страны подтолкнули обвал цен на нефть и падение рубля. Эксперт отметил, что россияне начали вкладываться в жилье, опасаясь, что их сбережения могут обесцениться. По мнению экономиста, в следующем году лавинообразного спроса уже не будет.
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Личный счет , Василий Колташов
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