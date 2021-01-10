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В России усилили контроль за наличными и безналичными операциями 

News.ru 5 часов назад
В России усилили контроль за операциями с наличными
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону, ужесточающие контроль за наличными и безналичными операциями.
Поправки к закону № 115 ужесточают контроль за наличными операциями свыше 600 тысяч рублей. Под обязательный контроль попадут почтовые переводы, снятие наличных и начисления на номера мобильных телефонов на сумму свыше 100 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.
С 2022 года под усиленный контроль попадут наличные и безналичные расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей.
Государство вынуждено было реагировать таким образом на рост теневой экономики в тот период, когда вырос дефицит бюджета России, считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.
Более того, поправки к «антиотмывочному» закону способны вывести из тени серые бухгалтерии предприятий и компаний в России, уходящих от уплаты налогов и выплачивающих сотрудникам деньги «в конвертах» при низкой официальной зарплате.
Как сообщал NEWS.ru, в сентябре 2020 года банки в России впервые начали применять «антиотмывочный» закон против обычных граждан. Клиент российского банка «Авангард» пожаловался на закрытие его счёта без предупреждения, а также на выдачу наличных с комиссией после этого. По его словам, он не совершал никаких противоправных действий.
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Комментарии 183
Личный счет , Экономика России , Максим Осадчий , АКБ "Авангард" , РИА Новости
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