В России усилили контроль за операциями с наличными

В России вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону, ужесточающие контроль за наличными и безналичными операциями.

Поправки к закону № 115 ужесточают контроль за наличными операциями свыше 600 тысяч рублей. Под обязательный контроль попадут почтовые переводы, снятие наличных и начисления на номера мобильных телефонов на сумму свыше 100 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

С 2022 года под усиленный контроль попадут наличные и безналичные расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей.

Государство вынуждено было реагировать таким образом на рост теневой экономики в тот период, когда вырос дефицит бюджета России, считает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий

Более того, поправки к «антиотмывочному» закону способны вывести из тени серые бухгалтерии предприятий и компаний в России, уходящих от уплаты налогов и выплачивающих сотрудникам деньги «в конвертах» при низкой официальной зарплате.