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В России появился новый штраф для водителей 

Майк Габриелян 3 часа назад
В России начали действовать новые штрафы для водителей, пользующихся платными дорогами. С 10 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и проезд зайцем по таким трассам стал наказуем. Об этом сообщает «Российская газета».
Регистрировать нарушения будут автоматические комплексы фотовидеофиксации, а взимание штрафа возложено на Ространснадзор. Для легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тысяч.
Штраф могут выписать за движение без оплаты по любой платной дороге.
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Новая мера, в частности, позволит заработать безбарьерной системе оплаты на ЦКАД. Оплата за проезд списывается там автоматически, если на автомобиле установлен транспондер. Проезд также можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата не произошла, будет выписан штраф. При этом автомобилисту дают возможность оплатить проезд в течение 20 дней и аннулировать наказание.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Федеральный дорожный фонд будет пополняться штрафами за неоплату проезда по платным трассам.
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Личный счет , Видео , Ространснадзор
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