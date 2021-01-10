В России начали действовать новые штрафы для водителей, пользующихся платными дорогами. С 10 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и проезд зайцем по таким трассам стал наказуем. Об этом сообщает «Российская газета»

Регистрировать нарушения будут автоматические комплексы фотовидеофиксации, а взимание штрафа возложено на Ространснадзор . Для легковых автомобилей он составит 1,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тысяч.

Штраф могут выписать за движение без оплаты по любой платной дороге.

Новая мера, в частности, позволит заработать безбарьерной системе оплаты на ЦКАД. Оплата за проезд списывается там автоматически, если на автомобиле установлен транспондер. Проезд также можно оплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Если оплата не произошла, будет выписан штраф. При этом автомобилисту дают возможность оплатить проезд в течение 20 дней и аннулировать наказание.