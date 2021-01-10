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Медицинские маски в России вошли в топ-10 самых популярных товаров 

Майк Габриелян 2 часа назад
Медицинские маски в России впервые сравнялись по популярности с продуктами. Они вошли в топ-10 товаров по частоте покупок, пишут «Известия».

«Этот товар прочно обосновался в корзине потребителя. Заметна цикличность приобретений одноразовых масок. Домохозяйства чаще всего покупают их в комплекте средств индивидуальной защиты (СИЗ) в периоды получения заработной платы, вместе с традиционным набором продуктов питания», — рассказали в компании «Платформа ОФД».

Средний чек покупки масок в марте прошлого года составлял 298 рублей. Это на 423% выше, чем в 2019 году в то же время. А объем продаж в денежном выражении вырос на 1149%.
Эксперты говорят, что цены на одноразовые маски уже не упадут до показателей, зафиксированных до пандемии. Связано это с доступом к сырью.

«На него спрос значительно вырос не только у нас в стране, но и по всему миру. С учетом возросших цен на сырье я сомневаюсь, что ценам на маски удастся вернуться к показателям 2019 года», — сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что искусственный интеллект нового поколения успешно распознает людей в масках в 96% случаев.
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Личный счет , Видео , Николай Беспалов , газета "Известия"
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