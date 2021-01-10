Эксперт предупредил о стремительном подорожании авиабилетов 

Авиационный эксперт предрек стремительное весеннее подорожание билетов на самолеты. В феврале-марте цены останутся низкими, однако с апреля они значительно вырастут. Об этом сообщает РИА Новости

«Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда… Как говорится, дешевле — только бесплатно», — заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Он отметил, что сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок. Авиакомпаниям надо либо сокращать издержки, хотя резервов практически не осталось, либо прекращать демпинг.

По словам эксперта, авиакомпании не могут просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и делать вид, что ничего страшного не произошло. Пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос. Затем начнется рост.

«В феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — сказал Пантелеев.