Зюганов призвал вернуть долги пенсионерам 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «в России денег куры не клюют», но олигархи богатеют, а пенсионеры нищают. Он призвал власти проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и вернуть им долги. Об этом Зюганов написал в соцсети «Вконтакте».
«Этот грабеж средь бела дня власть объясняет нехваткой денег. Да у нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 г. правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть!» — заявил Зюганов.
По его словам, эксперты подсчитали, что за последние 5 лет работающие пенсионеры недополучили 1 трлн рублей. Данная сумма, которая к 2022 г. увеличится до 2 трлн, образовалась из-за заморозки индексации пенсий.
«Власть обязана «немедленно отменить позорный запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им весь долг», — подытожил Зюганов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зюганов заявил, что ситуация в русских областях России хуже, чем при фашистском нашествии.