Зюганов призвал вернуть долги пенсионерам 

«Этот грабеж средь бела дня власть объясняет нехваткой денег. Да у нас денег — куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 г. правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть!» — заявил Зюганов.